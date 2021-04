Ukraina: Szef MSW wzywa patriotów do jednoczenia się, by "odeprzeć możliwe prowokacje i agresję"

Szef MSW Ukrainy Arsen Awakow wezwał w piątek ukraińskich patriotów do zjednoczenia się, by bronić kraju przed "możliwymi prowokacjami i agresją". Jesteśmy za pokojem, ale ze względu na rosnące siły Rosji u naszych granic przygotowujemy się do obrony - dodał.

"Putinowski reżim znowu gromadzi wojskowe siły przy granicach Ukrainy, grożąc nową agresją. Wściekły pies znowu jest u naszych bram. Jesteśmy na swojej ziemi i będziemy się bronić" - napisał na Facebooku Awakow.

"Dziś niezwykle ważne jest, by odpowiedzieć na zagrożenie zbiorowo i adekwatnie: poprzez koncentrację wszystkich patriotycznych sił Ukrainy wokół wspólnego celu, by zdecydowanie odeprzeć możliwe prowokacje i agresję" - podkreślił.

"Skonsolidowane siły państwowców i cywilnych patriotów-weteranów, regularne siły zbrojne Ukrainy, MSW i rezerwiści powinni zjednoczyć się i stanąć w obronie swojego kraju" - dodał minister spraw wewnętrznych. "Tak było w 2014. Tak będzie też teraz, jeśli trzeba będzie" - wskazał Awakow, który stoi na czele tego resortu od lutego 2014 roku.

"Jesteśmy za pokojem, ale ze względu na rosnące siły agresora u naszych granic przygotowujemy się do tego, żeby zdecydowanie bronić swojej Ukrainy, swoich rodzin i swojej ziemi" - podsumował.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska