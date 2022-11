Ukraina: Szef MSZ apeluje do UE o przyspieszenie prac nad dziewiątym pakietem sankcji wobec Rosji

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba zaapelował we wtorek do Unii Europejskiej o przyspieszenie prac nad dziewiątym pakietem sankcji wobec Rosji, który obejmowałby surowe restrykcje dla rosyjskiego przemysłu rakietowego.

"Kwestia przyjęcia dziewiątego pakietu sankcji UE jest już dawno spóźniona. Co więcej, słyszymy jedynie o staraniach o podjęcie poważnych prac nad jego przygotowaniem. Taka sytuacja jest absolutnie niedopuszczalna. Wzywam wszystkich moich kolegów w Unii Europejskiej i w Komisji Europejskiej oraz wśród państw członkowskich UE, aby odłożyli na bok wszelkie wątpliwości lub, jak to się modnie mówi, zmęczenie i rozpoczęli oraz szybko zakończyli prace nad nowym dziewiątym pakietem sankcji i uczynili go tak potężny, jak to tylko możliwe" - powiedział Kułeba na wtorkowym briefingu prasowym, cytowany przez agencję Ukrinform.

Dodał, że nałożone do tej pory na Rosję sankcje działają i osłabiają rosyjską machinę wojenną.

"Powinny się nasilać, dopóki trwa rosyjska agresja. Sektory o szczególnym znaczeniu dla rosyjskiej gospodarki, czyli energetyka, finanse, handel, technologia, powinny zostać objęte sankcjami, aby osiągnąć niezbędne rezultaty. Szczególną uwagę należy zwrócić na sankcje hamujące i powstrzymujące rosyjski przemysł rakietowy. Oznacza to, że zdolność Rosji do produkcji nowych rakiet musi zostać po prostu zniszczona, aby nie miała dodatkowych środków na niszczenie ukraińskich miast, ukraińskiego systemu energetycznego i obywateli Ukrainy" - podkreślił szef MSZ Ukrainy.

Kułeba zaznaczył, że Ukraina opowiada się także za koniecznością wprowadzenia pełnego embarga energetycznego - przedłużenia embarga na ropę płynącą północną nitką gazociągu Przyjaźń oraz zakazu importu skroplonego gazu z Rosji. Ponadto Ukraina wzywa do wprowadzenia sankcji wobec Rosatomu i zawieszenia praw Rosji w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).

Minister zaapelował także o wprowadzenie całkowitego zakazu rosyjskiej propagandy w krajach UE, rozszerzenie sankcji indywidualnych oraz wpisanie na listę sankcyjną wszystkich osób zamieszanych w nielegalne działania w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

Kułeba poinformował też, że strona ukraińska przekazała swoim partnerom szczegółowe propozycje nowych restrykcji wobec Rosji i zamknięcia wszelkich luk, dających możliwość obchodzenia sankcji.