Ukraina: Szef MSZ: decyzja Kanady ws. turbiny dla NS1 nie może stać się precedensem

Będziemy robić wszystko, by decyzja Kanady o przekazaniu Niemcom turbiny do Nord Stream 1 nie stała się precedensem dla innych krajów - powiedział we wtorek szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba, cytowany przez portal RBK-Ukraina.

"Wszyscy nas teraz zapewniają, że nie będzie precedensu, że to tylko wyjątek, który nie będzie mieć skutków. Ale zdajemy sobie sprawę, jak to działa, dlatego dołożymy wszelkich starań, by ten przypadek nie stał się powodem dla innych, by robić podobnie" - zaznaczył.

Szef ukraińskiej dyplomacji podkreślił, że obecnie nie ma oznak świadczących o tym, by sankcje USA, UE czy Wielkiej Brytanii miały zostać osłabione. Zapewnił, że polityka sankcyjna "posuwa się naprzód" - pisze RBK-Ukraina.

W pierwszej połowie lipca rząd w Ottawie, po naciskach ze strony Berlina, zapowiedział, że zrobi wyjątek od sankcji wobec Rosji i odeśle serwisowaną w Kanadzie turbinę do gazociągu Nord Stream 1 z powrotem do Niemiec. Minister zasobów naturalnych Kanady Jonathan Wilkinson wskazywał na obawy Niemiec i innych krajów europejskich dotyczące m.in. zapewnienia ogrzewania zimą.