Ukraina: Szef MSZ: gdy ludzie na świecie przygotowują się do Wigilii, Rosja zabija cywilów

Gdy przygotowujecie świąteczny posiłek, pomyślcie o Ukrainie, która właśnie teraz walczy ze złem; potrzebujemy waszej pomocy - zwrócił się w sobotę do mieszkańców Zachodu szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba. W rosyjskim ataku rakietowym na Chersoń przeprowadzonym w wigilię Bożego Narodzenia zginęło co najmniej 8 osób, 58 jest rannych.

"Wigilia Bożego Narodzenia. Rosyjski, terrorystyczny ostrzał Chersonia doprowadził do wielu ofiar wśród cywilów. Gdy rodziny w Europie, Ameryce Północnej i innych częściach świata przygotowują się do świątecznego posiłku, pomyślcie o Ukrainie, która właśnie teraz walczy ze złem. By zwyciężyć, potrzebujemy waszego czynnego i trwałego wsparcia" - napisał ukraiński minister spraw zagranicznych na Twitterze (https://tinyurl.com/yy4uvynd).

W sobotę rano siły rosyjskie ostrzelały centrum położonego na południu Ukrainy Chersonia pociskami z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Grad. Agresor skierował pociski na centrum miasta, w miejsca, gdzie są największe skupiska mieszkańców - podkreśliła ukraińska prokuratura.

W ostrzale zginęło osiem osób, co najmniej 58 jest rannych, z czego 18 ciężko - wynika z informacji przedstawianych przez ukraińskie władze.

"Świat musi zobaczyć i zrozumieć z jak absolutnym złem walczymy" - przekazał z kolei w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski (https://tinyurl.com/y5dsx546), który opublikował zdjęcia przedstawiające ofiary rosyjskiego ataku na Chersoń. Jak podkreślił, platformy społecznościowe prawdopodobnie oznaczą te drastyczne materiały jako "treści wrażliwe". "Ale to nie są wrażliwe treści, to prawdziwe życie Ukrainy i Ukraińców" - zaznaczył Zełenski. Przypomniał, że Rosjanie zaatakowali obiekty cywilne. "To terroryzm, to zabijanie dla zastraszenia i dla przyjemności" - dodał.