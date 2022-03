Ukraina: Szef MSZ Kułeba po rozmowie z Blinkenem: Należy zrobić więcej, by powstrzymać rosyjską agresję

Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba w niedzielę rozmawiał telefonicznie z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. "Zgodziliśmy się, że należy zrobić więcej, żeby powstrzymać rosyjską agresję" - napisał na Twitterze.

"Podczas rozmowy telefonicznej z sekretarzem Blinkenem skoordynowaliśmy dalsze wsparcie dla Ukrainy. Zgodziliśmy się, że należy zrobić więcej, by powstrzymać rosyjską inwazję i pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za zbrodnie, które popełniła. Jesteśmy wdzięczni USA za zdecydowane opowiedzenie się po stronie narodu ukraińskiego. Ukraina zwycięży" - podkreślił Kułeba we wpisie opublikowanym na profilu na Twitterze.

