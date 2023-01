Ukraina: Szef MSZ: Leopardy do nas dotrą, jesteśmy od tego o „pół kroku”

W sprawie pozyskania niemieckich czołgów Leopard pozostało do zrobienia „ostatnie pół kroku” – powiedział ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba, wyrażając przekonanie, że maszyny dotrą niedługo na Ukrainę.

"W sprawie czołgów pozostało do zrobienia ostatnie pół kroku. Już otrzymaliśmy brytyjskie Challengery (Wielka Brytania 15 stycznia zapowiedziała, że przekaże Ukrainie 14 czołgów - PAP), o których mówiono, że to jest niemożliwe. Otrzymujemy na razie francuskie +lekkie czołgi+. Słyszymy, że Francja rozważa przekazanie czołgów Leclerc. Nie mam wątpliwości, że i Leopardy do nas dotrą. Jesteśmy na finalnym etapie" - powiedział Kułeba na antenie telewizji ukraińskiej. Jego wypowiedź przytacza portal Ukraińska Prawda.

Jak pisze portal, minister zaznaczył, że "dla Niemiec przekazanie Ukrainie jakiegokolwiek uzbrojenia było problematyczne". "Taki kraj, taką ma specyfikę i trzeba to brać pod uwagę. Ale ostatecznie zawsze osiągaliśmy pożądany efekt i tym razem także tak będzie" - powiedział.