Ukraina: Szef MSZ: nadszedł czas, by obronić czarnomorski korytarz zbożowy przed szantażem Moskwy

Nadszedł czas, by obronić czarnomorski korytarz zbożowy – zaapelował minister spraw zagranicznych Ukrainy, wzywając „wszystkie państwa, by pokazały Rosji, że szantaż powinien się skończyć”. Wcześniej agencja Reutera poinformowała, że Rosja jest gotowa wycofać się z „inicjatywy zbożowej”.

"Rosja robi dokładnie to, przed czym ostrzegaliśmy - wznawia granie głodem i grozi inicjatywie zbożowej na Morzu Czarnym. Chcę, by każda afrykańska, azjatycka, bliskowschodnia rodzina wiedziała: Ukraina nie wysuwa żadnych dodatkowych żądań, chcemy, by korytarz nadal działał" - zaznaczył Kułeba w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1580598679789916160

"Nadszedł czas, by obronić czarnomorski korytarz zbożowy. Wzywam wszystkie państwa i organizacje, by pokazały Moskwie: szantaż musi się skończyć, a Rosja nie może narażać na ryzyko milionów ludzi. Oddzielnie zwracam się do państw, które zależą od ukraińskiego eksportu zboża" - napisał Kułeba.

Wcześniej media ukraińskie poinformowały, powołując się na agencję Reutera, że Rosja skierowała do ONZ szereg pretensji (ich treści nie podano), uzależniając od ich wypełnienia kontynuowanie działania korytarza zbożowego z ukraińskich portów czarnomorskich.

W warunkach wojskowej blokady ukraińskich portów przez Rosję w lipcu przedstawiciele Ukrainy i Rosji zawarli z Turcją i ONZ dwie oddzielne "lustrzane" umowy odblokowujące eksport ukraińskiego zboża przez porty czarnomorskie. Umożliwiają one transport zboża przez korytarze morskie z trzech ukraińskich portów: Odessy, Czarnomorska i Jużnego (Piwdennego).