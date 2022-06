Ukraina: Szef MSZ: nie można ufać Putinowi, jego słowa nie mają treści

Władimir Putin mówi, że nie będzie wykorzystywał szlaków handlowych do ataku na Odessę, ale to ten sam Putin, który powiedział kanclerzowi Niemiec Olafowi Scholzowi i prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi, że nie najedzie Ukrainy; nie można ufać Putinowi, jego słowa nie mają treści - ocenił w poniedziałek szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba.

Deklaracje prezydenta Rosji o tym, że nie zaatakuje sąsiedniego kraju, padły "na kilka dni przed rozpoczęciem inwazji (24 lutego - PAP)" - podkreślił minister spraw zagranicznych na Twitterze (https://tinyurl.com/3fkp48p3).

W piątek Kułeba wyjaśnił, że jedną z przeszkód w eksporcie ukraińskich produktów rolnych przez port w Odessie jest możliwość wykorzystania tego korytarza przez Rosję do ataku na miasto. "Ukraina jest gotowa stworzyć warunki konieczne do wznowienia eksportu z Odessy. Pytanie brzmi, jak zapewnić, by Rosja nie wykorzystała otwartego szlaku handlowego przeciwko nam. Obecnie nie ma gwarancji ze strony Moskwy" - powiedział szef MSZ.

Ukraina jest jednym z największych światowych eksporterów zboża, które eksportuje głównie drogą morską. Rosyjska blokada portów Morza Czarnego zagraża światowym cenom zboża i może doprowadzić do niedoborów żywności w wielu krajach Afryki i Bliskiego Wschodu. W związku z blokowaniem przez Rosję portów czarnomorskich Ukraina nie jest w stanie wywieźć około 22 mln ton zboża zgromadzonego w silosach.

Rząd w Kijowie analizuje wraz z partnerami możliwość powołania międzynarodowej misji odblokowania ukraińskiego eksportu morskiego. W pierwszej kolejności żąda od Rosji wycofania swoich sił rozlokowanych na wodach morskich wokół Ukrainy, a także zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa żeglugi.

Kreml deklaruje gotowość dopuszczenia statków przewożących ukraińskie zboże "jeśli Ukraina oczyści porty" i w zamian za zniesienie sankcji. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania oświadczyły, że nie będą rozważać takich ustępstw.