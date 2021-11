Ukraina: Szef MSZ: nowy atak na Ukrainę będzie Rosję zbyt dużo kosztować

Sytuacja na granicy oraz na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy pozostaje napięta przez działania Rosji - oświadczył w czwartek szef MSZ w Kijowie Dmytro Kułeba. Rosja musi sobie uświadomić, że nowy atak na Ukrainę będzie dla niej zbyt kosztowny - dodał.

"Nagromadzenie rosyjskich wojsk, intensywny zwiad lotniczy, groźby pod adresem Ukrainy, które wybrzmiewają ze strony rosyjskich urzędników różnego szczebla, świadome blokowanie przez Rosję działania formatu normandzkiego i trójstronnej grupy kontaktowej (w sprawie uregulowania konfliktu w Donbasie - PAP) - to wszystko należy rozpatrywać jako części składowe agresywnej polityki Rosji przeciwko Ukrainie" - powiedział minister na czwartkowym briefingu.

Jak dodał, MSZ Ukrainy pracuje nad wzmocnieniem wsparcia międzynarodowego dla kraju w kwestii współpracy militarnej i bezpieczeństwa. "Główny cel to powstrzymanie Rosji przed dalszymi agresywnymi działaniami. Dzięki temu Moskwa musi jasno rozumieć, jakie polityczne, ekonomiczne i ludzkie straty poniesie w przypadku nowego etapu agresji" - podkreślił.

Minister spraw zagranicznych zaznaczył, że jego kraj opowiada się za kompleksowym pakietem przeciwdziałania agresywnym zamiarom Kremla, który obejmuje polityczne i ekonomiczne powstrzymywanie Rosji oraz pomoc militarną dla Ukrainy. Zaznaczył, że głównym zadaniem ukraińskich dyplomatów jest zorganizowanie wysokiego poziomu wsparcia międzynarodowego, by nie dopuścić do "nowej fali wojny".

"Nie staramy się zgadnąć, co (siedzi) w głowie Putina, to niewdzięczne zadanie. Pracujemy nad tym, by uświadomił sobie, że nowy atak na Ukrainę będzie zbyt kosztowny, więc lepiej tego nie robić" - wskazał minister.

Szef dyplomacji zauważył, że w ostatnim czasie ton sygnałów wspólnoty międzynarodowej pod adresem Rosji "znacznie się zaostrzył". UE, NATO, USA, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Szwecja, państwa bałtyckie, Polska i inne kraje już wyraziły poparcie dla Ukrainy i ostrzegły Rosję przed eskalacją - wymienił.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska