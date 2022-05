Ukraina: Szef MSZ: ofensywa w Donbasie największą walką w Europie od II wojny światowej

Rosyjska ofensywa w Donbasie to największa walka w Europie od II wojny światowej - napisał we wtorek na Twitterze szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba, apelując do krajów partnerskich o szybsze dostawy broni i amunicji.

"Jest zbyt wcześnie, by stwierdzić, że Ukraina ma już całe uzbrojenie, którego potrzebuje" - podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji.

Jak dodał, rosyjska ofensywa w Donbasie to "bezwzględna walka, największa na europejskiej ziemi od II wojny światowej".

Zaapelował do partnerów Ukrainy o przyspieszenie dostaw broni i amunicji, w szczególności wyrzutni rakiet, artylerii dalekiego zasięgu, transporterów opancerzonych. (https://tinyurl.com/5dmfk6zc)