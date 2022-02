Ukraina: Szef MSZ po kolejnej rozmowie z Blinkenem: podkreśliłem potrzebę silnych sankcji przeciw Rosji

Podczas kolejnej rozmowy telefonicznej z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem podkreśliłem potrzebę wprowadzenia silnych sankcji przeciwko Rosji w odpowiedzi na nielegalne działania tego kraju - napisał we wtorek na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

Do rozmowy telefonicznej doszło przed spotkaniem szefów amerykańskiej i ukraińskiej dyplomacji, do którego według wcześniejszych komunikatów ukraińskiego MSZ dojdzie we wtorek w Waszyngtonie.

Wcześniej we wtorek Kułeba poinformował o pracach koordynowanych ze stolicami innych pańśtw nad wprowadzeniem nowych sankcji przeciwko rosyjskim władzom. "Niezależnie od strefy czasowej, światowe stolice nie śpią. Prace nad nowymi sankcjami są finalizowane" - wskazał polityk. "Dalsze działania Rosji zależą od tego, jak świat zareaguje na podjęte przez ten kraj kroki" - ocenił Kułeba.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy odbył we wtorek w nocy rozmowy telefoniczne z minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly, szefową dyplomacji brytyjskiej Liz Truss oraz szefem dyplomacji UE Josepem Borrellem.

Prezydent Rosji Władimir Putin polecił we wtorek nad ranem ministerstwu obrony Rosji wysłanie rosyjskich "sił pokojowych" do separatystycznych republik Donieckiej i Ługańskiej na wschodzie Ukrainy - informował Reuters powołując się na dekret opublikowany w nocy z poniedziałku na wtorek.

Wcześniej w poniedziałek rosyjski prezydent podpisał dekret o uznaniu niepodległości dwóch separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy.

Z Kijowa Jakub Bawołek