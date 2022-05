Ukraina: Szef MSZ: Polacy i polski rząd udowodnili, że są kimś więcej niż tylko sąsiadami

Polacy i polski rząd udowodnili, że są kimś więcej niż tylko naszymi sąsiadami - napisał w niedzielę na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

"Drodzy Polacy, jesteście tymi, którym Ukraińcy zaufali, oddając wam pod opiekę rodziny, gdy sami poszli na front. To najwyższa i najcenniejsza forma zaufania. Już zawsze będziemy pamiętać to, co dla nas zrobiliście" - napisał szef ukraińskiej dyplomacji. (tinyurl.com/47yxyzek)

W niedzielę w Radzie Najwyższej Ukrainy (parlamencie) swoje przemówienie wygłosił prezydent RP Andrzej Duda, podczas którego podkreślił m.in. konieczność wsparcia odbudowy Ukrainy oraz otworzenia przed tym krajem jasnej perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej.