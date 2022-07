Ukraina: Szef MSZ: potrzebujemy gwarancji bezpieczeństwa, aby wznowić eksport zbóż

Eksport zbóż z Ukrainy nie zostanie wznowiony bez gwarancji bezpieczeństwa dla właścicieli statków i towarów, jak i dla Ukrainy jako niepodległego kraju - powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w opublikowanym w środę wywiadzie dla agencji AP.

Przedstawiciele resortów obrony Ukrainy i Rosji mają uczestniczyć w pierwszych od miesięcy bezpośrednich rozmowach w środę w Stambule. Tematem będzie propozycja ONZ dotycząca eksportu zablokowanego przez Rosjan ukraińskiego zboża na światowe rynki przez Morze Czarne.

Przed spotkaniem Kułeba przekazał Associated Press, że jakiekolwiek porozumienie musi zagwarantować, iż Rosjanie "uszanują te korytarze, nie zakradną się do portu i nie zaatakują portów, ani nie będą atakować portów z powietrza swoimi pociskami". Dodał, że ukraińskie wojsko "planuje i przygotowuje się do pełnego wyzwolenia" okupowanych przez wojska rosyjskie miast i miasteczek leżących w pobliżu ukraińskiego wybrzeża czarnomorskiego. Zdaniem szefa MSZ siły ukraińskie już zintensyfikowały swoje działania w celu odzyskania terytoriów leżących na południu kraju.

Zapytany o prawdopodobieństwo zakończenia inwazji Rosji na Ukrainę w wyniku negocjacji pokojowych, Kułeba oświadczył, że w najbliższym czasie raczej nie dojdzie do takich rozmów. "Rosja dalej jest w bojowym nastroju i nie dąży do negocjacji w dobrej wierze. Szuka sposobu, abyśmy spełnili jej ultimatum, co się nie stanie" - powiedział szef ukraińskiej dyplomacji.

Dodał, że Rosja próbuje dokonać aneksji Chersonia, Mariupola i innych okupowanych miast, wprowadzając do szkół rosyjski program nauczania i rosyjską walutę, jak i oferując Ukraińcom rosyjskie paszporty. Zdaniem Kułeby "gdy tylko te terytoria zostaną odzyskane, duża liczba osób po cichu spali" wydane przez Rosjan dokumenty.

Ukraina żąda całkowitego wycofania się wojsk rosyjskich z kraju jako warunek konieczny do zakończenia konfliktu - powiedział minister, podkreślając, że Ukraińcy zostali zmuszeni do wojny, do której sami nie dążyli, a teraz walczą o swoją wolność i integralność terytorialną swego państwa.

"Jedynym celem, do jakiego dążymy w tej wojnie jest nasze przetrwanie. Kiedy walczysz o przetrwanie, nie masz wyboru. Musisz walczyć" - powiedział Kułeba. Szef dyplomacji przyznał, że Ukraina poniosła znaczne straty po skoncentrowaniu się przez Rosję na ofensywie militarnej w Donbasie.

Do środowych rozmów w Stambule między przedstawicielami Ukrainy i Rosji ma dołączyć delegacja turecka i przedstawiciele ONZ. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), blokada eksportu z Ukrainy zagraża dostawom żywności do wielu krajów rozwijających się i może doprowadzić do pogłębienia klęski głodu wśród nawet 181 mln ludzi na świecie. Kułeba powiedział, że ma nadzieję, że rozmowy doprowadzą do porozumienia w sprawie stworzenia bezpiecznych korytarzy żeglugowych.

Minister dodał, że przyszłość Ukrainy, podobnie jak jego własna, jest wciąż niepewna. "W ciągu ostatnich 300 lat doszło do wielu wojen między Ukrainą a Rosją. Ale wszyscy przywódcy po stronie ukraińskiej w końcu albo zostali zabici, albo pisali swoje pamiętniki na wygnaniu, więc moją osobistą ambicją jest pisanie wspomnień na Ukrainie. I będą to wspomnienia zwycięstwa i wspomnienia osoby, która należała do pokolenia, które zmieniło historię" - podsumował Kułeba.