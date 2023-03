Ukraina: Szef MSZ: Powinniśmy ratyfikować Statut Rzymski

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba opowiedział się za ratyfikacją przez Kijów Statutu Rzymskiego, który jest podstawą działalności Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze (MTK) - poinformował portal "Ukraińska Prawda".

"Zdecydowanie trzeba ratyfikować (Statut Rzymski), aby te wszystkie przesądy, które mówią, że to w jakiś sposób zaszkodzi samej Ukrainie, pozostały przesądami i niczym więcej" - powiedział Kułeba, cytowany przez portal.

Szef ukraińskiej dyplomacji przypomniał, że Ukraina "w pełni uznaje jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego i bez ratyfikacji".

"I o tym też nie należy zapominać. Dlatego wszyscy, którzy mówią, że są jakieś przeszkody w interakcji Ukrainy z MTK, ponieważ nie ratyfikowaliśmy Statutu, kłamią" - dodał.

17 marca MTK wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury uznając, że są realne podstawy, by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

MTK w tej samej decyzji wydał również nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie.

Członkami Statutu Rzymskiego są 123 państwa, w tym kraje Ameryki Południowej i około połowa państw Afryki. Statutu nie przyjęły m.in. Chiny, Indie, Białoruś, Turcja i Kazachstan. Rosja podpisała kartę, ale później, podobnie jak Stany Zjednoczone, wycofała swój podpis.

Ukraina także nie jest stroną Statutu, ale zastosowała specjalną procedurę uznania jurysdykcji Trybunału dla państw, które do niego nie przystąpiły, lecz chcą, aby MTK badał zbrodnie, które w szczególności zostały popełnione na ich terytorium.