Ukraina: Szef MSZ: przyłączymy się do sankcji UE wobec Białorusi

Ukraina przyłączy się do wprowadzonych przez Unię Europejską sankcji wobec Białorusi i rozpatrzy kwestię przyłączenia się do nowych możliwych sankcji - poinformował we wtorek ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba.

"Nasze stanowisko wobec Białorusi od pierwszego dnia tego kryzysu jest konsekwentne i wyraźne: przyłączyliśmy się do odpowiednich oświadczeń Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o te sankcje, które były już wprowadzone, przyłączymy się do nich" - oznajmił podczas briefingu szef ukraińskiej dyplomacji.

"Jeśli chodzi o wszelkie nowe sankcje, będziemy działać według uzgodnionego algorytmu: najpierw UE uchwala sankcje, a potem my rozpatrujemy kwestię przyłączenia się do nich" - dodał Kułeba.

Ministrowie spraw zagranicznych państw UE zdecydowali w poniedziałek, że na nowej liście sankcji w związku z wydarzeniami na Białorusi znajdzie się Alaksandr Łukaszenka. Lista, po podjęciu przez szefów dyplomacji decyzji politycznej, trafi teraz do prac w grupach roboczych w Brukseli. Następnie decyzja zostanie sfinalizowana pod kątem prawnym.

Na przyjętej przez UE wcześniej liście objętych sankcjami przedstawicieli władz Białorusi odpowiedzialnych za fałszowanie wyborów i represje wobec protestujących znaleźli się m.in. szefowa Centralnej Komisji Wyborczej Lidzija Jarmoszyna, jej zastępca oraz 10 innych członków tej instytucji, a także szef MSW Juryj Karajeu i jego zastępcy oraz dowódcy jednostek specjalnych. W sumie wykaz zawiera 40 nazwisk.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska