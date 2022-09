Ukraina: Rosja chce przejąć Zaporoską Elektrownię Atomową, by uniemożliwić Ukrainie eksport energii do UE

Ukraina może pomóc UE złagodzić kryzys energetyczny tej zimy dzięki eksportowi energii elektrycznej i właśnie dlatego Rosja chce przywłaszczyć Zaporoską Elektrownię Atomową – napisał w poniedziałek na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy.

"Ukraina i UE płyną w jednej łódce: powinniśmy być zjednoczeni i pokonać Putina, zanim on przyniesie nam jeszcze więcej problemów" - napisał Dmytro Kułeba na Twitterze.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1566805729146716160

Ukraiński Enerhoatom powiadomił wcześniej, że w wyniku uszkodzenia linii energetycznych przez rosyjskie ostrzały okupowana przez Rosjan Zaporoska Elektrownia Atomowa została całkowicie odłączona od ukraińskiej sieci. W efekcie, jak podano, od sieci został odłączony ostatni szósty blok energetyczny siłowni.

Zaporoska Elektrownia Atomowa to największa siłownia jądrowa w Europie. Na jej terenie stacjonują rosyjscy żołnierze z ciężkim sprzętem oraz pracownicy rosyjskiego koncernu Rosatom. Obiekt jest okupowany przez siły rosyjskie od początku marca.

Media niezależne, w tym portal The Insider, pisały wcześniej, że Rosjanie ostrzeliwują linie energetyczne, żeby doprowadzić do odłączenia elektrowni atomowej od ukraińskiej sieci, planując następnie przyłączyć ją do rosyjskiej.

