Ukraina: Szef MSZ: są siły, które nie chcą, by Ukraina efektywnie ewakuowała ludzi z Afganistanu

Są siły, które nie chcą, by Ukraina przeprowadzała efektywną ewakuację z Afganistanu - powiedział w piątek Radiu Swoboda szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba. Jak zaznaczył, start ukraińskiego samolotu z Kabulu był już kilka razy przenoszony.

Minister nie poinformował, kiedy odbędzie się wylot kolejnego ukraińskiego rejsu ewakuacyjnego.

"Szczerze mówiąc, to już kilka razy (go) przenoszono. Nie będę komentować tego, gdzie jaki samolot obecnie przebywa ze względów bezpieczeństwa. Bo sytuacja w Kabulu jest niełatwa. I są siły, które nie są zainteresowane tym, by Ukraina efektywnie przeprowadzała ewakuację" - przekazał Kułeba. Nie sprecyzował, jakie siły ma na myśli.

Według niego każdy wylot z lotniska w Kabulu jest związany z "rozwiązaniem miliona problemów, począwszy od tego, jak zagwarantować to, by te osoby, które mają trafić na pokład, tam się dostały, kończąc na banalnym holowaniu samolotu".

Kiedy samolot wyleci i opuści afgańską przestrzeń powietrzną z radością o tym poinformujemy - dodał szef ukraińskiej dyplomacji.

Oświadczył, że sytuacja jest tam "bardzo, bardzo krucha" i wezwał wszystkich, by "zachowali spokój i nie rozpowszechniali informacji o ukraińskich samolotach, dopóki nie opuszczą one przestrzeni powietrznej Afganistanu".

Kułeba przypomniał, że w nocy z niedzieli na poniedziałek ukraińskim samolotem ewakuowano 79 osób, w tym 8 obywateli Ukrainy; trójka z nich to członkowie załogi.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska