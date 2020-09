Ukraina: Szef MSZ: sankcje i zrewidowanie podejścia do NS2 odpowiedzią na agresywną politykę Rosji

Państwa, które przeciwstawiają się agresywnej polityce Rosji, powinny zastosować wobec tego kraju sankcje i powinny zrewidować swój stosunek do budowy gazociągu Nord Stream 2 - oświadczył w piątek szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba.

Minister ocenił, że próba otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego nie może pozostać bez odpowiedzi.

"W danej chwili nasi partnerzy i wszyscy, którzy sprzeciwiają się agresywnej polityce Rosji, powinni uruchomić mechanizmy wpływu na ten kraj, w tym (powinny) zastosować sankcje i zrewidować politykę w stosunku do budowy gazociągu Nord Stream 2" - powiedział Kułeba na briefingu.

"To nie jest pojedynczy przypadek. To kolejny krok Federacji Rosyjskiej w walce z myślącymi inaczej, z opozycją" - oznajmił. "Dla nich nie istnieją granice, kiedy trzeba kogoś otruć, robione jest to na całym świecie" - dodał szef ukraińskiej dyplomacji.

Zaznaczył, że "nie ma podstaw, by nie wierzyć wnioskom niemieckiego laboratorium" w sprawie Nawalnego.

Władze Niemiec w środę poinformowały, że opozycjonista stał się ofiarą "próby zabójstwa przez otrucie". Laboratorium Bundeswehry wykryło, że wobec Nawalnego został użyty zakazany środek bojowy z grupy Nowiczok.

Nawalny został hospitalizowany 20 sierpnia w Omsku na Syberii. Poczuł się źle na pokładzie samolotu, lecącego z Tomska do Moskwy, i stracił przytomność. Na żądanie rodziny dwa dni później został przetransportowany lotniczym ambulansem do berlińskiej kliniki Charite, gdzie został poddany szczegółowym badaniom.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska