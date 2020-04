Ukraina: Szef MSZ: zajmiemy się sytuacją ukraińskich studentów w Polsce

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba zapowiedział w sobotę zajęcie się sytuacją niepełnoletnich ukraińskich studentów w Polsce, którzy w związku z wprowadzonymi restrykcjami nie mogą wychodzić z domu bez opieki rodzica lub innej osoby pełnoletniej.

"Przejmuję kontrolę nad ochroną niepełnoletnich ukraińskich studentów w Polsce" - oświadczył minister na Twitterze. "Jest tam kwarantanna i niepełnoletnich wypuszcza się z domu tylko z rodzicami albo pełnoletnimi. A co, jeśli uczeń pierwszego roku mieszka sam i musi iść do sklepu albo do apteki?" - zapytał.

Szef ukraińskiej dyplomacji podkreślił, że "takie i inne problemy" są rozwiązywane w ramach programu Zachyst (Ochrona), przeznaczonego dla obywateli Ukrainy przebywających poza granicami kraju w okresie pandemii.

W Polsce w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18. roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki, a tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska