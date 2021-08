Ukraina: Szef MSZ: zrobimy wszystko co możliwe, by wyjaśnić sprawę Szyszoua

Ukraina zrobi wszystko co możliwe, by wyjaśnić sprawę śmierci białoruskiego aktywisty Witala Szyszoua - oświadczył we wtorek minister spraw zagranicznych tego kraju Dmytro Kułeba.

Kułeba napisał na Twitterze, że jest zszokowany tragiczną informacją o śmierci Szyszoua i złożył kondolencje jego bliskim.

"Ukraina zrobi wszystko co możliwe, by wyjaśnić tę sprawę: ważne, by ujawnić całą prawdę o tej tragicznej śmierci" - podkreślił.

Powieszone ciało 26-letniego białoruskiego aktywisty znaleziono w jednym z kijowskich parków we wtorek rano. Dzień wcześniej o jego zaginięciu poinformowała organizacja Białoruski Dom na Ukrainie, której był szefem. Pomaga ona Białorusinom uciekającym z ojczyzny przed prześladowaniami. Jak podano, mężczyzna najprawdopodobniej wyszedł rano pobiegać i nie wrócił do domu.

Jako dwie główne potencjalne przyczyny śmierci białoruskiego aktywisty śledczy badają samobójstwo i zabójstwo upozorowane na samobójstwo - poinformowała podczas briefingu ukraińska policja. Znajomi Szyszoua deklarują, że nie wierzą w to, że odebrał sobie życie.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska