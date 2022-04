Ukraina: Szef obwodu czernihowskiego: jest zbyt wcześnie, by wracać do domów

Szef władz obwodu czernihowskiego Wiaczesław Czaus zaapelował we wtorek do mieszkańców Czernihowa i okolicznych miejscowości, by na razie nie wracali do domów, ponieważ miasto jest bardzo zniszczone i nie działa w nim infrastruktura komunalna.

"Czernihów odbudujemy, ale potrzebny jest na to czas. Obecnie mamy ogromny problem z infrastrukturą komunalną, która jest w wielu częściach miasta zniszczona. Im mniej zasobów będzie teraz zużywać miasto, tym szybciej je odbudujemy" - powiedział Czaus w apelu do mieszkańców, opublikowanym w Telegramie. (https://t.me/chernigivskaODA/888)

Ostrzegł też w oddzielnym komunikacie, że region wciąż jest zagrożony ostrzałem ze strony sił rosyjskich.

W poniedziałek Czaus mówił, że po wycofaniu się wojsk rosyjskich infrastruktura w regionie jest bardzo zniszczona i jest on silnie zaminowany, dlatego mieszkańców poprosił "o cierpliwość, by uniknąć nowych ofiar".

Wojskowe dowództwo operacyjne Północ poinformowało tymczasem we wtorek, że żołnierze Służby Granicznej Ukrainy doszli do granicy państwowej w obwodzie i kontrolują ją w miejscowościach Dniprowske, Hirsk, Nedanczyczy. (https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/2114910632023057)

W poniedziałek Czaus informował, że po wycofaniu się rosyjskich wojsk z Czernihowa niektóre oddziały wroga pozostały na terenie obwodu.