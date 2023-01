Ukraina: Szef obwodu ługańskiego: 14 ostrzałów nastąpiło mimo deklarowanego przez Rosję rozejmu

W ciągu pierwszych trzech godzin deklarowanego przez Rosję rozejmu jedna z miejscowości w obwodzie ługańskim została ostrzelana 14 razy - poinformował w piątek szef administracji obwodowej Serhij Hajdaj w komunikacie na serwisie Telegram.

"Od godz. 12.00 do godz. 15.00 raszyści (Rosjanie-PAP) 14 razy atakowali artylerią i trzykrotnie szturmowali jedną z naszych miejscowości" - napisał Hajdaj. Podkreślił, że we wsiach wyzwolonych spod okupacji rosyjskiej mieszkańcy "cały dzień siedzą w piwnicach" z powodu ostrzałów. (https://t.me/s/serhiy_hayday)

Hajdaj opublikował w tym komentarzu zdjęcie Władimira Putina i patriarchy Cyryla, zwierzchnika Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, opatrując je napisem: "kłamcy i mordercy". Inicjatorem rozejmu zadeklarowanego przez Rosję był w czwartek właśnie patriarcha, który wezwał do "świątecznego rozejmu", nazywając przy tym rosyjską inwazję na Ukrainę "konfliktem wewnętrznym".

Putin polecił w czwartek swojemu ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu ogłoszenie rozejmu na linii frontu na Ukrainie od godz. 12 w dniu 6 stycznia do godz. 24 w dniu 7 stycznia. W komunikacie Kremla znalazło się odwołanie do prawosławnego Bożego Narodzenia obchodzonego 7 stycznia, i stwierdzenie, że strona rosyjska "wzywa stronę ukraińską do ogłoszenia rozejmu", by dać wiernym możliwość "udziału w nabożeństwach" podczas świąt. Władze w Kijowie oceniły te deklaracje jako manewr propagandowy, mający na celu wzmocnienie wojsk rosyjskich przed kolejnymi atakami przeciwko Ukrainie.