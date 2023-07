Ukraina: Szef obwodu rówieńskiego dla PAP: bardzo cenię stanowisko Polski, że nie należy czekać z odbudową kraju do końca wojny

„Nasz obwód jest niezwykle zainteresowany współpracą z Polską, gdyż Polska jest jednym z największych partnerów w handlu zewnętrznym” – powiedział PAP Witalij Kowal, naczelnik Rówieńskiej Obwodowej Administracji Wojskowej. Dodał, że imponuje mu polska idea, która mówi, że nie należy czekać z odbudową na dzień po zakończeniu wojny. "Trzeba działać już dzisiaj" - dodał.

Kowal wyjaśnił, że relacje gospodarcze między obwodem rówieńskim i Polską opierają się przede wszystkim na wymianie towarów. Naczelnik uczestniczył w seminarium w Łucku, zorganizowanym Warsaw Enterprise Institute, poświęconym współpracy polsko-ukraińskiej oraz perspektywom odbudowy powojennej Ukrainy.

"Do Polski sprzedajemy głównie wyroby z drewna, meble i produkty zbożowe. Z Polski importujemy maszyny przemysłowe i technologie. Chcielibyśmy jednak nie tylko zwiększenia obrotów handlowych, ale i obecności europejskiego biznesu, polskich inwestorów w naszym obwodzie" - podkreślił. "Wartość obrotów handlowych obwodu rówieńskiego z Polską w ciągu ostatnich pięciu miesięcy wyniósł 140 mln dolarów" - wskazał.

Wyjaśnił, że na rówieńszczyźnie obecni są inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec i Danii. "Sądzę, że potrzebny jest pierwszy, pionier, który przyjdzie i odniesie sukces, a za nim pójdą inni" - zaznaczył.

Kowal duże nadzieje pokłada w mechanizmach ubezpieczeniowych i gwarancyjnych, przygotowywanych przez polski rząd dla polskiego biznesu, chcącego uczestniczyć w odbudowie Ukrainy. Mówiła o tym podczas seminarium w Łucku 17 lipca, a dzień wcześniej we Lwowie wiceszefowa MFiPR, pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz.

"Sądzę, że najważniejszym motywem dla rozwoju polskiego biznesu na Ukrainie będą mechanizmy ubezpieczeniowe i gwarancyjne ze strony polskiego rządu. To będzie dawało bezpieczeństwo polskiemu biznesowi. Jeśli będzie mógł skorzystać z tego i biznes ukraiński, który będzie wchodził w spółki z Polakami, to będzie to ogromny krok do przodu" - powiedział szef administracji obwodowej w Równem.

Kowal podkreślił, że na Ukrainie bardzo ceni się stanowisko polskich władz, zachęcających do odbudowy tego kraju ze zniszczeń jeszcze przed zakończeniem wojny z Rosją.

"Imponuje mi polska idea, która mówi, że nie należy czekać na dzień po zakończeniu wojny. Trzeba zaczynać już dzisiaj. Bardzo to cenimy i ten, kto przyjdzie pierwszy podczas wojny, ten będzie miał przewagę nad tymi, którzy przyjdą potem" - powiedział.

"Byłem na terytoriach wyzwolonych spod okupacji - Czernihów, Charków, Chersoń - widziałem tam rozmiar zniszczeń. Uwierzcie mi, że Ukraina sama sobie z tym nie poradzi. Potrzebni będą nam specjaliści, technologie i materiały budowlane. Zapraszam polskie firmy, by nie czekały i żeby przychodziły do nas już dziś" - oświadczył Kowal w rozmowie z PAP.

Z Łucka Jarosław Junko