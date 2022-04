Ukraina: Szef ONZ Guterres: Mariupol to kryzys w kryzysie

Ważne, że sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres na własne oczy zobaczył rezultaty zbrodni wojennych w Buczy i Borodziance - podkreślił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w czwartek po spotkaniu z przedstawicielem ONZ. Guterres ocenił z kolei, że Mariupol to "kryzys w kryzysie".

Zełenski podziękował szefowi ONZ za podjęcie tematu ewakuacji cywilów i rannych z Mariupola podczas spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Moskwie - pisze agencja Interfax-Ukraina.

Stwierdził podczas briefingu, że Ukraina dziś "broni Karty Narodów Zjednoczonych". Ocenił jako ważne, że Guterres na własne oczy zobaczył rezultaty zbrodni wojennych popełnionych przez siły rosyjskie w Buczy i Borodziance.

Zaapelował też o powstrzymanie wywożenia mieszkańców Ukrainy do Rosji. Według niego Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców powinien mieć dostęp do ludzi wywiezionych z Ukrainy i powinien zapewnić ich powrót do domu - podaje Interfax-Ukraina.

Wezwał również do odblokowania ukraińskich portów, z których eksportowana jest żywność.

Guterres ocenił z kolei podczas briefingu po spotkaniu z Zełenskim, że agresja rosyjska to "naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych"; jak dodał, jedną z wartości ONZ jest poszanowanie dla integralności terytorialnej.

Ocenił, że "Rada Bezpieczeństwa ONZ nie zdołała zrobić wszystkiego, co w jej siłach", by rozwiązać konflikt.

"Podczas mojej wizyty w Moskwie prezydent Putin ogólnie dał zgodę na zaangażowanie ONZ i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w ewakuację cywilów z Azowstalu. Dziś z panem Zełenskim mieliśmy możliwość omówienia tej kwestii. Podczas gdy my rozmawiamy, trwają intensywne dyskusje w sprawie urzeczywistnienia tej propozycji" - powiedział.

"Skuteczne korytarze humanitarne, lokalne zawieszenie działań bojowych, bezpieczne trasy dla cywilów i dostaw. Dziś mieszkańcy Mariupola są w rozpaczy i potrzebują takiego kroku" - dodał. Jak ocenił, "Mariupol to kryzys w kryzysie".