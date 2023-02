Ukraina: Szef Rady Bezpieczeństwa: Putin znowu będzie namawiać Łukaszenkę do bezpośredniego udziału w wojnie

Władimir Putin znowu będzie namówić Alaksandra Łukaszenkę do bezpośredniego udziału w wojnie – powiedział Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Kolejne spotkanie Putina i Łukaszenki ma się odbyć w piątek.

Jak pisze Ukraińska Prawda, na antenie ukraińskiej telewizji Daniłow nazwał Białoruś krajem "już okupowanym przez Rosję".

"Łukaszenka, jak może, opiera się, by nie zmuszono go do aktywnego, bezpośredniego udziału w wojnie przeciwko naszemu narodowi. Myślę, że w piątek odbędzie się kolejne spotkanie, podczas którego znowu będą go nakłaniać do zmiany punktu widzenia" - powiedział Daniłow.

Putin i Łukaszenka w ubiegłym roku spotykali się 13 razy. W piątek w rezydencji Putina pod Moskwą ma się odbyć kolejne spotkanie.

Łukaszenka, który w czwartek zwołał niezapowiadaną konferencję prasową, w której uczestniczyli m.in. dziennikarze zachodnich mediów, powiedział, że spotkanie będzie dotyczyło zagadnień bezpieczeństwa, obronności i kwestii ekonomicznej współpracy dwustronnej.

Łukaszenka został zapytany przez BBC, czy jest gotów udostępnić Rosji terytorium Białorusi do nowego ataku na Ukrainę, odpowiedział twierdząco, nie zgadzając się z użytym przez dziennikarza sformułowaniem "inwazja".

"Jestem także gotów prowadzić tę wojnę wspólnie z Rosjanami z terytorium Białorusi, jeśli ktokolwiek, choćby jeden żołnierz, przyjdzie na naszą ziemię z bronią" - cytuje Łukaszenkę BBC.