Ukraina: Szef Rady Bezpieczeństwa: rosyjskie służby specjalne próbują werbować ukraińskich kryminalistów

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) próbuje werbować wpływowych ukraińskich przestępców, którzy aktualnie przebywają w Zjednoczonych Emiratach Arabskich; dostrzegamy te działania i uważnie je obserwujemy - poinformował w środę Ołeksij Daniłow, sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony (RBNiO).

Tak zwane kryminalne autorytety, czyli najbardziej wpływowi przedstawiciele przestępczego półświatka, mieliby wrócić w rodzinne strony, czyli do obwodu charkowskiego na Ukrainie i realizować tam działania zlecone przez FSB, godzące w bezpieczeństwo państwa - powiadomił Daniłow, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

"Mam do przekazania kilka słów młodym ludziom, którzy biorą udział w tym procederze. Chłopaki, bardzo was proszę, przestańcie, ponieważ gdy wrócicie do ojczyzny, to - możecie mi wierzyć - wszyscy znajdziecie się za kratami. Dzisiaj trzeba bronić naszego kraju, a nie pogrywać sobie z typami z FSB (w celu) siania zamętu (w państwie)" - powiedział sekretarz RBNiO.

W ocenie Daniłowa władze w Kijowie są świadome tego, że w najbliższych tygodniach Kreml może podjąć próbę szerokiej ofensywy przeciwko Ukrainie. "Nie jest to dla nas żadną tajemnicą. (...) Wiemy, że w ciągu miesiąca, półtora lub dwóch (Rosjanie) zaczną swoje aktywne działania (na froncie)" - oznajmił polityk.