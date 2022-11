Ukraina: Szef rady bezpieczeństwa: wzmacniamy granicę z Białorusią, kierując się przykładem Polski

Kierując się przykładem Polski, wzmacniamy naszą granicę z Białorusią - oświadczył w poniedziałek sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow, cytowany przez portal RBK-Ukraina.

Daniłow zaznaczył, że wzmacnianie granic jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa wojskowego i w związku z możliwym napływem uchodźców. "To tylko kwestia czasu, gdy ich ogromna liczba zacznie uciekać z Rosji i Białorusi na terytorium cywilizowanych krajów" - uważa sekretarz RBNiO.

"Nasz kraj wraz ze wspólnotą europejską pracuje nad takimi samymi (zabezpieczeniami na) granicach, jakie zrobili Polacy" - podkreślił Daniłow.

RBK-Ukraina przypomina, że Ukraina buduje zaporę na granicy z Białorusią, by powstrzymać nawet hipotetyczną próbę wkroczenia przeciwnika.

"Rów, nasyp, betonowe ogrodzenie z drutem kolczastym - to ogrodzenie budowane na Wołyniu" - napisał Kyryło Tymoszenko z biura prezydenta Ukrainy na Telegramie (https://t.me/tymoshenko_kyrylo/2609).

Granica ukraińsko-białoruska ma długość 1084 km, z czego ok. 750 km to granica lądowa, a 325 km rzeki; ok. 120 km przypada na strefę wykluczenia wokół czarnobylskiej elektrowni atomowej.