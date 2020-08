Ukraina: Szef RBNiO: do końca października może być trzy razy więcej chorych na Covid-19

Według pesymistycznego scenariusza do końca października liczba chorych na Covid-19 na Ukrainie może wzrosnąć do 360 tysięcy - oświadczył w czwartek sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowej i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow. Dotychczas w kraju zakaziło się ok. 112 tys. osób.

Daniłow poinformował, że na podstawie przeprowadzonego monitoringu można przewidzieć znaczny wzrost liczby nowych infekcji, jeśli społeczeństwo nie będzie przestrzegać przeciwepidemicznych regulacji.

"25 października według pesymistycznego scenariusza będziemy mieć 360 tys. przypadków zakażenia i mamy być na to gotowi" - oznajmił na czwartkowej naradzie dotyczącej prognozowania rozprzestrzeniania się Covid-19.

25 października na Ukrainie mają odbyć się wybory lokalne. W związku z sytuacją epidemiczną "wybory 25 października będą jednymi z najtrudniejszych w całym okresie niepodległości" - ocenił Daniłow. Zaznaczył przy tym, że "zagwarantowanie udziału w głosowaniu wszystkich bez wyjątku obywateli jest kluczowym warunkiem demokracji" i dlatego proces wyborczy powinien być zorganizowany w zgodności ze wszystkimi rekomendacjami ministerstwa ochrony zdrowia.

Daniłow podkreślił, że w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego i aktywizacją procesu wyborczego należy przeprowadzić monitoring dynamiki socjalnych kontaktów chorych na Covid-19 w okresie 29 sierpnia-10 września,

Główny lekarz sanitarny Ukrainy Wiktor Laszko w wywiadzie dla portalu Apostrof nie wykluczył zaostrzenia restrykcji przeciwepidemicznych. Zaznaczył przy tym, że "system ochrony zdrowia pod koniec sierpnia to już nie system ochrony zdrowia w marcu". "Dziś już dokładnie wiemy, ile osób możemy umieścić w obiektach ochrony zdrowia i dokładnie prognozujemy, ile zakażeń dziennie może być odnotowywanych, by nasi pracownicy medyczni dali radę i pomogli wszystkim potrzebującym" - oznajmił.

Łącznie na Ukrainie zakażenie koronawirusem potwierdzono u 112 059 osób, zmarło od początku pandemii 2403 chorych na Covid-19, a wyzdrowiało 54 217 pacjentów. W kraju jest 55 439 aktywnych przypadków SARS-CoV-2, o 1162 więcej niż dzień wcześniej.

W środę ukraiński rząd przedłużył w kraju tzw. kwarantannę adaptacyjną do 31 października oraz wprowadził tymczasowy zakaz wjazdu do kraju dla obcokrajowców, który będzie obowiązywał od 29 sierpnia do 28 września.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska