Ukraina: Szef resortu obrony: Uzgadniamy dostawy samolotów, by uderzyć w zaplecze Rosjan

Ukraina uzgadnia ze swoimi sojusznikami przekazanie samolotów bojowych i rakiet dalekiego zasięgu w celu zniszczenia magazynów na tyłach armii rosyjskiej i jej punktów dowodzenia, powiedział w niedzielę minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow w rozmowie z kanałem CBC.

"W zeszłym roku zapisałem swoje życzenia w liście do Świętego Mikołaja. Ta lista pozostaje w mocy: myśliwce, myśliwce, lotnictwo, pociski podobne do ATACMS lub coś podobnego, zdolne do ataków z dużej odległości na rosyjskie składy paliwa i amunicji, a także na stanowiska dowodzenia" - powiedział Reznikow.

Dodał, że nowoczesne czołgi przekazane Ukrainie przez Kanadę i innych międzynarodowych partnerów mogą stać się punktem zwrotnym na polu walki.

"Systemy HIMARS były latem punktem zwrotnym, teraz taką rolę będą pełnić czołgi, a później samoloty bojowe będą punktem zwrotnym" - zaznaczył minister.

"Musimy przedstawić prawdziwe argumenty i wyjaśnić, w jaki sposób będziemy ich używać i dlaczego są nam potrzebne. Patrzę na to z optymizmem" - zaznaczył Reznikow.

"Naszym celem jest wyzwolenie wszystkich okupowanych terytoriów, ale zobaczymy, jak szybko to się stanie" - podsumował szef resortu obrony.