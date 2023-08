Ukraina: Szef SBU o atakach na rosyjskie okręty: to operacje prowadzone na naszych wodach terytorialnych

To operacje specjalne prowadzone na naszych wodach terytorialnych, te działania są zgodne z prawem - oświadczył Wasyl Maluk, szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), komentując niedawne ataki dronami morskimi na okręty rosyjskie na Morzu Czarnym.

Każdy wybuch, związany z rosyjskimi okrętami czy Mostem Krymskim, "jest całkowicie logicznym i skutecznym krokiem wobec wroga" - podkreślił Maluk, cytowany w sobotę na kanale SBU w Telegramie (https://t.me/SBUkr/9185)).

"Co więcej, takie operacje specjalne są prowadzone na wodach terytorialnych Ukrainy i są całkowicie zgodne z prawem" - dodał.

Jeśli Rosjanie chcą, by wybuchy się zakończyły, "muszą skorzystać z jedynej możliwości i opuścić wody terytorialne Ukrainy i naszą ziemię" - oznajmił szef SBU. "I im szybciej to zrobią, tym będzie dla nich lepiej. Bo my na sto procent pokonamy wroga na tej wojnie" - zapowiedział.

W sobotę agencja Interfax-Ukraina, powołując się na źródła w SBU, podała, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wraz z Marynarką Wojenną Ukrainy przeprowadziły nocą z piątku na sobotę operację specjalną, w wyniku której uszkodzony został duży rosyjski tankowiec SIG.

Jednostka transportowała paliwo dla rosyjskich wojsk - przekazały źródła. Operację przeprowadzono na ukraińskich wodach terytorialnych przy pomocy drona morskiego wypełnionego 450 kg trotylu - napisała agencja.

Reuters, cytując rosyjskie władze, poinformował, że tankowiec SIG został uszkodzony w rezultacie ataku morskiego drona na wodach Morza Czarnego. Statek został zaatakowany w pobliżu Cieśniny Kerczeńskiej między okupowanym przez Rosjan Krymem a rosyjskim Krajem Krasnodarskim - dodał portal Moscow Times.

Dobę wcześniej, w nocy z czwartku na piątek, wojska ukraińskie przeprowadziły serię ataków dronami wymierzonych w rosyjską infrastrukturę portową na okupowanym Krymie i w Kraju Krasnodarskim - napisał amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Ukraińskie media podały, że w wyniku operacji specjalnej w bazie rosyjskiej floty w Noworosyjsku poważnie uszkodzony został okręt desantowy Oleniegorskij Gorniak.