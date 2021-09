Ukraina: Szef SBU o zagrożeniach: Zapad-2021, wybory do Dumy i demonstracje

Ćwiczenia Zapad-2021, wybory do rosyjskiej Dumy Państwowej i "fejkowe" demonstracje - to według szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Iwana Bakanowe główne zagrożenia dla Ukrainy w najbliższych miesiącach.

W połowie września może dojść do napięcia na północnej i północno-wschodniej granicy Ukrainy w związku z odbywającymi się od 10 do 16 września ćwiczeniami Rosji i Białorusi Zapad-2021 r. - pisze w czwartek RBK-Ukraina.

SBU oprócz zagrożenia związanego z tymi manewrami wśród potencjalnie "wybuchowych" problemów dla Ukrainy widzi w najbliższych miesiącach wybory w Rosji - podkreśla RBK-Ukraina.

"We wrześniu w Rosji odbędą się wybory na różnych poziomach, to znaczy, że należy spodziewać się, że spróbuje poszerzyć i umocnić swój wpływ na okupowanych terytoriach. Nasze zadanie to przeciwdziałanie takim próbom" - przekazał Bakanow.

Wśród wyzwań dla bezpieczeństwa, z jakimi - według Bakanowa - Ukraina będzie mierzyć się jesienią jest też ingerencja Rosji w wewnętrzne sprawy Ukrainy i przestrzeń informacyjną. Szef SBU uważa, że jednym z przykładów takich ingerencji mogą być "fejkowe akcje protestu". "Chodzi o produkowanie fejków, sztuczne inspirowanie nastrojów protestacyjnych w różnych sferach" - dodał Bakanow.

Portal pisze, że ukraińska policja odnotowuje zwiększenie akcji protestu na Ukrainie. "W przeciągu ostatnich dwóch lat odnotowujemy zwiększenie liczby masowych wydarzeń i różnego rodzaju akcji. Oczywiście, nie wszystkie akcje odbywają się pokojowo" - powiedział serwisowi komendant główny ukraińskiej policji Ihor Kłymenko.

Politolog Wołodymyr Fesenko nie uważa, że jesienią może dojść do nowego "Majdanu", czyli spontanicznej wielkiej akcji protestu - wskazuje portal. "Masowe akcje, gromadzące od kilkuset do kilku tysięcy osób, odbywają się na Ukrainie regularnie. Dla nas to już norma. A Majdan - to setki tysięcy i nawet więcej uczestników i to dla nas naprawdę rzadkość. Takiego rozwoju wydarzeń obecnie nie przewiduję" - twierdzi ekspert.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska