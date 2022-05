Ukraina: Szef WHO w Kijowie: sam, będąc dzieckiem wojny, dobrze rozumiem, co czują ukraińskie dzieci

Jako dziecko wojny wiem, co czują ukraińskie dzieci i dorośli - poinformował po przybyciu do Kijowa w nocy z piątku na sobotę Tedros Adhanom Ghebreyesus na Twitterze.

Szef Światowej Organizacji Zdrowia przybył do Kijowa, by ocenić, w jaki sposób WHO może zwiększyć swoją pomoc dla Ukraińców, którzy znaleźli się pułapce wojny. Poinformował również w swoim wpisie, że wcześniej odwiedził magazyn WHO w Rzeszowie, w którym zbierane są lekarstwa dla Ukrainy, a także centrum medyczne dla uchodźców, gdzie przebywa obecnie ponad 6 tysięcy osób.

"Spotkam się z naszymi współpracownikami, by podziękować im za kolosalną pracę, którą wykonują w skrajnie niesprzyjających warunkach" - napisał Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Rozmawiałem z uchodźcami, a także podziękowałem wolontariuszom, którzy pracują na granicy ukraińsko-polskiej i w polskim szpitalu" - dodał szef WHO.

W sobotę Tedros Adhanom Ghebreyesus spotkał się z ministrem zdrowia Ukrainy Wiktorem Laszko. Rozmawiali o leczeniu poszkodowanych w czasie wojny, pomocy medycznej oraz ewakuacji tych, którzy potrzebują leczenia i rehabilitacji.