Ukraina: Szef władz obwodu donieckiego: wszyscy mieszkańcy regionu powinni wyjechać

Szef władz obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy Pawło Kyryłenko zaapelował do mieszkańców regionu, by z niego wyjechali. "Jest duże prawdopodobieństwo, że sytuacja będzie stawać się coraz trudniejsza. To oczywiste" - dodał.

"W takim przypadku jednym z ważnych narzędzi manipulacji i osiągnięcia rezultatów przez wroga będą mieszkańcy" - powiedział Kyryłenko, cytowany przez portal Hromadske.

"Dlatego mieszkańcy powinni wyjechać, by wytrącić okupantom to narzędzie z rąk. I obrońcom obwodu donieckiego będzie dużo łatwiej bić wroga" - dodał.