Ukraina: Szef władz okupacyjnych obwodu zaporoskiego skazany zaocznie na 15 lat więzienia

Szef okupacyjnych władz obwodu zaporoskiego na południu Ukrainy Jewhen Bałycki został skazany zaocznie na 15 lat więzienia - podała w czwartek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Jak oświadczyła, Bałycki przygotowywał pseudoreferendum na terenach okupowanych.

Bałycki był w latach 2012-14 deputowanym prorosyjskiej Partii Regionów do parlamentu Ukrainy. W 2022 roku, "na początku inwazji rosyjskiej na pełną skalę, stał się jednym z pierwszych, którzy publicznie poparli okupantów" - podała SBU w komunikacie na stronie internetowej. Nazwała Bałyckiego mianowanym przez Rosję "gauleiterem" okupowanej części obwodu zaporoskiego.

Po nominacji Bałyckiego na stanowisko szefa administracji okupowanych terenów Rosjanie stosowali groźby, represje i tortury, aby zmusić pracowników administracji lokalnej do uznania jego zwierzchnictwa. "Od razu po wyznaczeniu na +stanowisko+ Bałycki przystąpił do realizowania poleceń Moskwy dotyczących umacniania kremlowskiego reżimu i tłumienia ruchu oporu. Według danych śledztwa kolaborant zajmował się organizacją miejscowego pseudoreferendum o +włączeniu+ do Rosji obwodu zaporoskiego" - oznajmiła SBU.

Fikcyjne referenda odbyły się jesienią ub. roku na okupowanych przez Rosję terenach czterech obwodów południowej i wschodniej Ukrainy: chersońskiego, zaporoskiego, donieckiego i ługańskiego. SBU przypomniała w czwartkowym komunikacie, że 30 września 2022 roku Bałycki podpisał nielegalną umowę o wejściu okupowanych terenów obwodu zaporoskiego w skład Rosji.

Prócz kary 15 lat więzienia wyrok dla Bałyckiego przewiduje konfiskatę mienia. Bałycki przebywa na terenach okupowanych i jak podała SBU, "trwają kompleksowe działania mające na celu pociągnięcia go do odpowiedzialności za przestępstwa wobec państwa" ukraińskiego.