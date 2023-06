Ukraina: Szef wywiadu: rosyjska FSB dostała polecenie zabicia Prigożyna

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) dostała polecenie zabicia przywódcy najemniczej Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna, który w miniony weekend zbuntował się przeciwko władzom w Moskwie – poinformował Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR.

"Wiemy, że zadanie zabicia Prigożyna zlecono FSB. Czy (FSB) odniesie sukces? Czas pokaże. Tak czy inaczej potencjalne próby zabójstwa nie nastąpią szybko. Będą potrzebowali trochę czasu, by opracować odpowiedni sposób i dojść do etapu, kiedy będą gotowi do szerokiej operacji" - powiedział Budanow w wywiadzie dla amerykańskiego dziennikarza Howarda Altmana.

Fragmenty tej rozmowy ukraiński wywiad opublikował w piątek na swoim Telegramie. (https://t.me/DIUkraine/2498)

Mówiąc o buncie Prigożyna, który wraz ze swoimi najemnikami ruszył w ub. tygodniu na Moskwę, Budanow stwierdził, że "jakiekolwiek działania, skierowane na destabilizację wewnątrz Rosji, są dla Ukrainy korzystne".

"Nie możemy mówić o poważnym wpływie (działań Grupy Wagnera na wojnę Rosji przeciw Ukrainie), ponieważ wszystkie te wydarzenia trwały bardzo krótko. Jednakowoż pewnych strat doznały wojskowo-kosmiczne siły Federacji Rosyjskiej. Po drugie nie oczekujemy, że prywatna firma wojskowej Grupa Wagnera pojawi się na Ukrainie w charakterze oddzielnego podmiotu, który dokonuje własnych operacji. Sądzę, że ten czynniki jest dla nas dosyć ważny" - zaznaczył szef HUR.

Z Kijowa Jarosław Junko