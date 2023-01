Ukraina: Szef wywiadu wojskowego: ludzie z SBU zabili bankiera Kiriejewa, by zaszkodzić Ukrainie

Denys Kiriejew, ukraiński bankier, współpracownik wywiadu wojskowego (HUR) i uczestnik rozmów z Rosją został w marcu zabity w samochodzie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy – powiedział Kiryło Budanow, szef HUR. Jego zdaniem stoją za tym osoby, które nie chciały, by Ukraina zwyciężyła w wojnie z Rosją.

Według publikacji "WSJ" sprzed kilku dni biznesmen Denys Kiriejew, człowiek posiadający szerokie kontakty w Rosji i na Ukrainie, miał zostać w marcu zabity przez funkcjonariuszy jako osoba podejrzana o zdradę. Później jednak został pochowany z honorami - jako bohater.

W przeddzień rozpoczęcia rosyjskiej szerokoskalowej inwazji Kiriejew szczegółowo poinformował ukraińskie służby o planowanym ataku - pisał "WSJ", powołując się na szefa Głównego Zarządu Wywiadu ministerstwa obrony (HUR) Kyryły Budanowa.

Budanow, który w niedzielę skomentował sprawę w wywiadzie dla ukraińskiej redakcji Radia Swoboda, oświadczył, że Kiriejew, mający na jego polecenie wypełnić podczas kolejnej rundy rozmów z Rosją zadanie "grania na zwłokę", został wezwany do SBU i zabity w samochodzie tej służby.

"Ok. 200 m przed siedzibą SBU z naprzeciwka wyjechał busik, wyskoczyli z niego funkcjonariusze Alfy (oddziałów specjalnych) z krzykiem: to SBU! (…) Potem zaprowadzili go do busa, który skierował się nie do SBU, a kilka ulic dalej. (…) Jego ciało wypadło z samochodu" - powiedział Budanow.

Budanow zapewnił w wywiadzie, że Kiriejew na pewno nie był zdrajcą, był etatowym współpracownikiem HUR. On sam znał biznesmena od 2009 r.

Szef HUR ocenił również, że za zabójstwem Kiriejewa w marcu ub. roku stał krąg osób, które były zainteresowane tym, "by Ukraina nie wygrała".

Po publikacji "WSJ" doradca prezydenta Mychajło Podolak oświadczył, że do zabicia Kiriejewa doszło z powodu braku koordynacji pomiędzy HUR i SBU.

W lipcu 2022 roku prezydent Zełenski zwolnił ówczesnego szefa tych służb Iwana Bakanowa i usunął ze stanowisk lub oskarżył dziesiątki generałów SBU o rzekome ułatwienie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wszczęto ponad 650 spraw o zdradę popełnioną przez przedstawicieli władz. W sprawie zabójstwa Kiriejewa toczy się śledztwo.