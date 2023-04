Ukraina: Szef wywiadu wojskowego: Rosja nie użyje broni jądrowej, gdy wejdziemy na Krym

Nie będzie rosyjskiego ataku z użyciem broni jądrowej, gdy armia ukraińska wejdzie na Krym – uważa szef wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) generał Kyryło Budanow. W rozmowie z portalem RBK Ukraina Budanow zapowiada również „przełomową bitwę” tej wiosny.

Tego "nie będzie" - odpowiedział generał na pytanie o to, czy Rosja zareaguje użyciem broni jądrowej, gdy siły ukraińskie wejdą na obecnie okupowany przez Rosjan Krym.

Według szefa HUR rosyjska propaganda przedstawi oddanie Krymu jako "konieczne działania", podobnie jak było z wycofaniem się sił rosyjskich z okupowanego Chersonia w listopadzie ubiegłego roku.

"(W tym przypadku) też będą konieczne działania i w ogóle niemalże szczęście. Proszę mi wierzyć, (rosyjska) machina propagandowa pracuje wzorcowo. Oni tak +ogłupiają+ swoje społeczeństwo, jak nikt inny na świecie nie potrafi" - ocenił Budanow.

W obszernej rozmowie z portalem RBK Ukraina szef HUR oświadczył także, że jeszcze wiosną dojdzie do "przełomowej bitwy dla historii współczesnej Ukrainy".

"To fakt i wszyscy to rozumieją. Kiedy ona się zacznie, to jest tajemnica. Ale wszyscy zdają sobie sprawę, że zbliżamy się (do tego wydarzenia)" - powiedział Budanow.

Generał powtórzył, że zakończenie wojny jest możliwe dopiero po odzyskaniu przez Ukrainę granic z 1991 roku, a więc sprzed okupacji Krymu i części obwodów donieckiego i ługańskiego, do których doszło w 2014 roku. Budanow ocenił również, że osiągnięcie tego celu jest "w pełni" możliwe w bieżącym roku.

Według zapowiedzi władz Ukrainy jeszcze tej wiosny lub na początku lata ma się rozpocząć kontrofensywa. Wojskowi i eksperci oceniają, że w jej trakcie Kijów może odzyskać przynajmniej część okupowanych przez Moskwę terytoriów.