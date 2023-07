Ukraina: Szefowa Centrum Nowa Europa: brak jasnego sygnału ws. członkostwa Ukrainy w NATO będzie ogromnym rozczarowaniem

Brak jasnego sygnału w sprawie perspektywy członkostwa Ukrainy w NATO na szczycie w Wilnie będzie ogromnym rozczarowaniem dla ukraińskiego społeczeństwa – oceniła Alona Hetmanczuk dyrektorka kijowskiego ośrodka analitycznego Centrum Nowa Europa.

"Oczekiwania są takie, że w Wilnie zapadną decyzje w sprawie politycznego zaproszenia Ukrainy do Sojuszu. Nie chodzi więc o zaproszenie formalne, po którym od razu rozpoczyna się proces wejścia do NATO, lecz o zaproszenie polityczne ze wskazaniem, że członkostwo nastąpi później, gdy zakończy się wojna z Rosją" - powiedziała PAP.

Ekspertka wyjaśniła, że jeśli szczyt w Wilnie nie wskaże perspektywy wejścia do Sojuszu Północnoatlantyckiego, wywoła to rozczarowanie w ukraińskim społeczeństwie.

"Będzie to odebrane bardzo negatywnie, zwłaszcza, że jesteśmy w okresie bardzo skomplikowanego, trudnego kontrnatarcia, w którym nasi żołnierze dosłownie wygryzają każdy centymetr okupowanej przez Rosję ziemi i można sobie wyobrazić, jaki to będzie dla nich sygnał" - podkreśliła.

Rozczarowanie może być tym głębsze, że - jak tłumaczy rozmówczyni PAP - wielu Ukraińców uważa, że na szczycie w Wilnie ich kraj może wręcz uzyskać członkostwo w NATO. "Jest to kwestia komunikacji ze społeczeństwem ze strony ukraińskich władz. Ludzie nie rozumieją różnicy pomiędzy zaproszeniem a członkostwem" - powiedziała.

"Jednak kiedy ludzie zrozumieją, że NATO nie jest nawet gotowe do zaproszenia nas do Sojuszu, czyli do sygnału politycznego, który tak naprawdę nic nie kosztuje, to będzie ogromne rozczarowanie" - dodała.

Zdaniem Hetmaczuk na szczycie w Wilnie Ukraina mogłaby zgodzić się na podobny scenariusz, jaki miał miejsce przy uzyskiwaniu przez nią statusu kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej.

"Sadzę, że Ukraina zgodziłaby się nawet na taki scenariusz, jaki był z kandydaturą do UE, czyli na zaproszenie i warunki dla wszczęcia procesu negocjacyjnego. Ważne jest także wyraźne wskazanie, kiedy może nastąpić przyjęcie nas do NATO" - stwierdziła.

Według ekspertki decyzje w sprawie perspektywy członkostwa zapadną już na samym szczycie, dlatego prezydent Wołodymyr Zełenski powinien udać się do Wilna.

"Formuła końcowa będzie dopracowywana już w Wilnie. Dlatego uważam, że prezydent Zełenski powinien tam pojechać i spróbować wpływać na decyzje na miejscu. W jego obecności uczestnikom szczytu trudniej będzie powiedzieć Ukrainie +nie+" - uznała.

Ostrzegła jednocześnie przed przyjęciem w Wilnie "jakiegoś wariantu hybrydowego" czy "produktu akrobatyki dyplomatyczno-lingwistycznej", by nie powtórzyła się sytuacja ze szczytu NATO w Bukareszcie w 2008 r. Niemcy i Francja odrzuciły tam przyznanie Ukrainie i Gruzji Planu Działań na rzecz Członkostwa w Sojuszu (ang. MAP).

"Bardzo chcielibyśmy, by w Wilnie zakończyła się epoka tego strategicznego braku zdecydowania, które narodził Bukareszt; jakikolwiek wariant hybrydowy może stworzyć pole dla różnych interpretacji i nie doprowadzi do niczego w kontekście naszego członkostwa" - uznała.

Szefowa Centrum Nowa Europa podkreśliła, że dziś do idei wyrażenia jasnego sygnału w sprawie perspektywy członkostwa Ukrainy w NATO przede wszystkim przekonać należy prezydenta Stanów Zjednoczonych Joego Bidena.

"Najważniejsze, by to właśnie Biden określił się wobec wsparcia dla Ukrainy. Widzimy w Waszyngtonie elementy strachu przed eskalacją ze strony Putina, co jest Bidenowi niepotrzebne przed wyborami prezydenckimi. Pojawiły się też głosy, że ta kwestia (członkostwa Ukrainy w NATO) może być przedmiotem potencjalnych negocjacji pomiędzy Ukrainą a Rosją" - powiedziała.

"Słyszeliśmy również publiczne oświadczenia, w których Biden mówił o jednakowych dla wszystkich standardach, a więc odsyłał do reform i do walki z korupcją. My na to odpowiadamy, że gdyby przyznano nam MAP w 2008 r., to te reformy byłyby już przeprowadzone" - wskazała.

Według ekspertki perspektywa członkostwa uczyniłaby realizację oczekiwanych na Ukrainie reform łatwiejszą. "Wraz z zaproszeniem do NATO przeprowadzenie tych reform będzie łatwiejsze i szybsze. Bez zaproszenia motywacja zostanie utracona" - uprzedziła Hetmanczuk w rozmowie z PAP.

