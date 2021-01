Ukraina: Szefowa OBWE: konflikt w Donbasie nie jest zamrożony

Konflikt w Donbasie na wschodzie Ukrainy nie jest zamrożony i nie może się w taki przekształcić - powiedziała nowa szefowa OBWE Ann Linde, która składa wizytę na Ukrainie. Zaznaczyła, że jej priorytetem jako przewodniczącej będzie zakończenie konfliktu albo zrobienie kroku w tym kierunku.

"Jestem kategorycznie przeciwna temu, by nazywać konflikt w Donbasie albo na Krymie zamrożonym. Dlatego że będzie to oznaczać, że się poddaliście i nie uważacie, że można go rozwiązać" - powiedziała w rozmowie z portalem Europejska Prawda.

Uznała, że konflikt w Donbasie nie jest zamrożony, ponieważ podejmowane są próby jego rozwiązania zarówno w ramach trójstronnej grupy kontaktowej, jak i formatu normandzkiego z udziałem przywódców Ukrainy, Francji, Niemiec i Rosji.

W ocenie Linde Ukraina zrealizowała wszystkie warunki ustalone podczas szczytu tzw. czwórki normandzkiej w Paryżu w 2019 roku. "Rosja niestety jeszcze nie (zrealizowała tych warunków)" - dodała. Podkreśliła, że jest jednak pozytywny efekt negocjacji - trwające od lipca 2020 roku zawieszenie broni.

Ann Linde, szefowa MSZ Szwecji, która 1 stycznia objęła przewodnictwo w OBWE, zaznaczyła, że jej priorytetem będzie próba zakończenia konfliktu albo przynajmniej zrobienie kroku w tym kierunku.

Linde kończy w środę dwudniową wizytę na Ukrainie, podczas której spotkała się ukraińskimi władzami i odwiedziła Donbas. To jej pierwsza zagraniczna wizyta w charakterze przewodniczącej OBWE.

Trwające od 2014 roku walki między siłami ukraińskimi a wspieranymi przez Rosję rebeliantami na wschodzie Ukrainy pochłonęły - jak się ocenia - ponad 13 tys. ofiar śmiertelnych.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska