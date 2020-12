Ukraina: Szefowa stowarzyszenia w Kramatorsku: chcemy poczuć bliskość polskości

Spotykamy się, bo chcemy poczuć bliskość polskości, Polska jest dla nas interesująca - podkreśliła w środę w rozmowie z PAP Maryna Horbacz, szefowa Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Kramatorsku w Donbasie na wschodzie Ukrainy.

Organizacja działa od 1999 roku, a jej głównym celem jest nauka języka polskiego, "możliwość dołączenia do kultury i historii kraju przodków" - wskazała Horbacz. Przy organizacji działa szkółka sobotnio-niedzielna, języka polskiego uczą się i dzieci, i dorośli.

Na spotkania stowarzyszenia przychodzą ludzie, "którzy chcą poczuć bliskość polskości, dla których Polska jest interesująca i są dumni z bycia Polakami lub z tego, że ich przodkowie byli Polakami" - dodała. Obecnie organizacja zrzesza około 40 członków.

Ośrodek odwiedził tego dnia ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki, który składa wizytę w Donbasie. "To dla nas nie tylko obowiązek, ale też ogromna przyjemność, by odnajdywać nie tylko na zachodniej Ukrainie, ale też tutaj, polskie organizacje, które chcemy wspierać" - zwrócił się do przedstawicieli stowarzyszenia dyplomata.

Członkini stowarzyszenia Hałyna Cyko opowiedziała PAP, że z Polski byli jej dziadkowie ze strony ojca i matki. "O Polsce dowiadywałam się dużo od mojego dziadka. Uczył polskiego moją mamę, jego bracia zostali w Polsce i pisywali do siebie listy. Uczyłam się polskiego z tych listów" - podkreśliła. Jak dodała rozmówczyni PAP, do listów stryjowie zawsze dodawali opłatek. Języka polskiego uczą się jej dzieci, dwie córki studiują w Polsce - w Lublinie i w Łodzi.

Również w środę ambasador otworzył centrum nauki języka polskiego na Donbaskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Słowiańsku.

"Otwarcie centrum świadczy o zainteresowaniu naszą kulturą, naszym nieprostym językiem. Bardzo się z tego cieszymy" - oznajmił Cichocki. Uruchomienie takiej placówki w Słowiańsku na wschodzie kraju to świadectwo tego, że historyczne, współczesne i przyszłe związki polsko-ukraińskie dotyczą całego kraju - dodał.

"To nadzwyczajne wydarzenie, nie tylko dla Słowiańska, ale dla całego regionu, ponieważ to jedyna uczelnia kształcąca pedagogów" - zaznaczył Wałentyn Tarasow, przedstawiciel donieckiej administracji obwodowej.

Rektor uczelni Switłana Omelczenko podziękowała ambasadzie RP za wsparcie przy tworzeniu centrum, a stojąca na jego czele Ołena Kolhan przekazała w rozmowie z PAP, że obecnie języka polskiego jako przedmiotu do wyboru uczą się w centrum studenci czwartego roku. Według niej zainteresowanie nauką języka polskiego jest wysokie. Do uczelni napływa wiele pytań w sprawie tego, czy można podjąć studia o takiej specjalizacji.

Z Kramatorska Natalia Dziurdzińska