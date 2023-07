Ukraina: Sześć osób zginęło w poniedziałek w rosyjskich ostrzałach obwodu sumskiego

W poniedziałkowych rosyjskich ostrzałach obwodu sumskiego, na północnym wschodzie Ukrainy, zginęło łącznie sześć osób, w tym trzy w mieście Sumy; wcześniejsze doniesienia mówiły o dwóch ofiarach śmiertelnych - poinformowały w nocy z poniedziałku na wtorek oraz we wtorek rano władze Sum i regionu sumskiego.

Wieczorem w poniedziałek administracja obwodu sumskiego powiadomiła, że rosyjskie wojska zaatakowały przy użyciu irańskich dronów kamikadze Shahed pięciokondygnacyjny budynek mieszkalny w Sumach. Jak wówczas przekazano, zginęły dwie osoby, a 19 zostało rannych.

We wtorek rano mer Sum Ołeksandr Łysenko oznajmił na Telegramie, że liczba ofiar śmiertelnych w mieście wzrosła do trzech, a poszkodowanych - do 21. Wtorek ogłoszono w Sumach dniem żałoby (https://tinyurl.com/8er3dzyu).

Kilka godzin wcześniej władze obwodu sumskiego poinformowały, że zginęli również dwaj mieszkańcy gminy Szałyhyne, położonej przy granicy z Rosją oraz jedna osoba w gminie Junakiwka w pobliżu Sum. Łącznie najeźdźcy dokonali w poniedziałek 28 ostrzałów stolicy regionu, a także ośmiu na terenie gmin (https://tinyurl.com/2p87wewp).

Siły agresora najechały obwód sumski 24 lutego 2022 roku, w pierwszym dniu inwazji na Ukrainę, a następnie zostały stamtąd wyparte na początku kwietnia. Od tamtego czasu miejscowości w regionie sumskim, szczególnie wsie położone w pobliżu granicy, są regularnie ostrzeliwane przez rosyjskie wojska. Dotychczas te ataki rzadko jednak skutkowały ofiarami śmiertelnymi wśród cywilów.