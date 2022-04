Ukraina: Sześciolatka zbiera pieniądze dla wojska grając na flecie

Sześcioletnia mieszkanka miasta Dniepr w środkowo-wschodniej Ukrainie zbiera pieniądze dla ukraińskiej armii grając na flecie. Poinformowała o tym w środę portal Suspilne jej mama.

W ciągu dwóch dni mała Sołomija Reut zebrała pieniądze wystarczające na zakup kamizelki kuloodpornej. Do kieszeni kamizelki dziewczynka włożyła własnoręcznie napisany list, w którym życzy przyszłemu właścicielowi, by powrócił do domu jako zwycięzca. List kończy się słowami "Bardzo ci dziękuję. Sołomija".

Jej mama podkreśliła, że te wszystkie działania to wyłączna inicjatywa sześciolatki, która zamierza w ten sposób wspierać ukraińskich bohaterów dopóty, dopóki będzie trzeba.