Ukraina: Szmyhal: wizyta premierów zapisze się w podręcznikach do historii

Międzynarodowa pomoc i odbudowa Ukrainy to główne tematy poruszone podczas spotkania z premierami Polski, Czech i Słowenii w Kijowie - napisał na Twitterze szef rządu Ukrainy Denys Szmyhal. Wizyta zapisze się w podręcznikach do historii - ocenił.

"Przeprowadziliśmy spotkanie z Mateuszem Morawieckim, Petrem Fialą, Janezem Janszą. Na agendzie: międzynarodowa pomoc i odbudowa Ukrainy" - przekazał Szmyhal. "Pracujemy nad tym, by pieniądze i majątek Federacji Rosyjskiej były wypłacone Ukrainie w celu odnowienia wszystkiego, co zniszczył agresor" - zaznaczył. Do wpisu Szmyhal dodał zdjęcia ze spotkania: https://twitter.com/Denys_Shmyhal/status/1503868368817958914.

Poinformował też, że omówił z premierami plan "koniecznych środków", obejmujących uznanie Rosji za państwo sponsorujące terroryzm, zamknięcie portów i embargo na rosyjskie zasoby. "Sankcje na Rosję muszą być niszczące" - napisał. https://twitter.com/Denys_Shmyhal/status/1503869434796064779

Oznajmił też, że osobista obecność w Kijowie premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, premiera Czech Petra Fialy i Słowenii Janeza Janszy to "świadectwo bezgranicznego wsparcia narodów tych krajów dla każdego Ukraińca".

"Wizyta trzech premierów na zawsze zapisze się w podręcznikach do historii" - ocenił. https://twitter.com/Denys_Shmyhal/status/1503870890949423106