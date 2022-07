Ukraina: Sztab: „częściowe powodzenie” Rosjan w rejonie Wuhłehirskiej Elektrowni Cieplnej

O „częściowym powodzeniu” pododdziałów rosyjskich w walkach w rejonie Wuhłehirskiej Elektrowni Cieplnej w Switłodarsku powiadomił sztab generalny armii ukraińskiej. Na innych odcinkach frontu przeciwnik ponosi straty – podano.

Wuhłehirska Elektrownia Cieplna w Switłodarsku, na południowy wschód od Bachmutu, od dłuższego czasu jest celem rosyjskich ataków. W poniedziałek sztab generalny poinformował o "częściowym powodzeniu niektórych pododdziałów przeciwnika".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/371044895208595

Siły ukraińskie odparły przy tym szturmy rosyjskie w tej części frontu - na odcinkach Kłynowe-Pokrowske i Wołodymyriwka-Pokrowske.

Rosjanie mieli także ponieść "znaczne straty" w walkach w okolicach Charkowa, na odcinku Cupiwka-Dementijiwka.

Na południowy wschód od Siewierska przeciwnik próbował atakować w rejonie miejscowości Spirne i Iwano-Darjiwka, jednak napotkał na zacięty opór i wycofał się.

Według informacji strony ukraińskiej żołnierze przeciwnika są zdemoralizowani, a na niektórych odcinkach frontu dowódcy wysyłają do walki żołnierzy bez osłony ciężkiego sprzętu. Ma to być, według danych sztabu, sposób "na oszczędzenie sprawnego sprzętu jak i zemsta za celowe psucie uzbrojenia" (by uniknąć udziału w walkach).