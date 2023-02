Ukraina: Sztab: do Ługańska przybyli instruktorzy z Iranu; mają uczyć Rosjan obsługi dronów

Do okupowanego Ługańska, na wschodzie Ukrainy, przybyła kolejna ekipa instruktorów z Iranu, która ma szkolić rosyjskich żołnierzy w zakresie wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych - poinformował w piątkowym porannym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Rosja otrzymuje od Iranu głównie różne modele dronów Shahed i najczęściej są to tzw. drony kamikadze do jednorazowego użytku. W ubiegłym tygodniu brytyjski dziennik "The Guardian" podał jednak, że Iran przekazał również Rosji nowe typy zaawansowanych, uzbrojonych dronów dalekiego zasięgu, które po zrzuceniu ładunku mogą wrócić do bazy.

W piątek rano ukraiński sztab poinformował ponadto, że w celu uzupełnienia strat w ludziach Rosjanie werbują m.in. migrantów zarobkowych głównie z krajów Azji Centralnej. W komunikacie podano, że niedawno jeden z takich gastarbeiterów poddał się ukraińskiemu oddziałowi w rejonie Wołnowachy w obwodzie donieckim.

Sztab podał też, że w tymczasowo okupowanym Melitopolu w obwodzie zaporoskim stwierdzono działanie dodatkowej wieży telefonii komórkowej zainstalowanej przez wroga. Pozwala ona rosyjskim służbom specjalnym na podsłuchiwanie rozmów telefonicznych operatorów sieci komórkowych na Ukrainie.