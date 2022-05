Ukraina: Sztab Generalny: armia odbiła kolejną miejscowość w obwodzie charkowskim

Armia ukraińska odbiła z rąk rosyjskich miejscowość Dementijiwka w obwodzie charkowskim - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikacie opublikowanym w środę wieczorem na Facebooku.

Sztab podał także, że w obwodzie ługańskim na "tymczasowo zagarniętych terytoriach" odbyły się 16 i 17 maja "spontaniczne akcje protestu" z udziałem osób, których najbliżsi zostali przymusowo wcieleni do armii rosyjskiej. Głównym żądaniem protestujących było to, by zmobilizowani wrócili do domów.

Jak głosi komunikat sztabu, wojska rosyjskie kontynuują natarcie na wschodzie Ukrainy i prowadzą działania w celu wzmocnienia tej ofensywy. (https://tinyurl.com/3fntpfvk)