Ukraina: Sztab generalny: armia ukraińska wyzwoliła miejscowość Pytomnyk pod Charkowem

Armia ukraińska wyzwoliła miejscowość Pytomnyk, leżącą około 20 km na północ od Charkowa - poinformował w środę sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. W komunikacie ocenił, że w obwodzie charkowskim oddziały rosyjskie przeszły teraz do obrony.

"Oddziały okupantów przeszły do obrony w celu spowolnienia tempa natarcia naszych wojsk" - ocenia sztab sytuację w obwodzie charkowskim w wydanym wieczorem komunikacie: https://tinyurl.com/2p944ftv.

Na terenach w obwodzie charkowskim zajętych przez oddziały rosyjskie, jak podaje sztab, "okupanci zagłuszają sieć łączności komórkowej, by uniemożliwić przekazanie informacji o przemieszczaniu się wojsk rosyjskich". W wielu miejscowościach ludzie nie mają prądu i wody. "Wyjazd na tereny kontrolowane przez Ukrainę jest zabroniony" - czytamy w komunikacie.

Sztab informuje, że wojska rosyjskie nie przerywają działań ofensywnych "we wschodniej strefie operacyjnej", w tym w obwodzie donieckim. W kierunku Słowiańska - miasta w obwodzie donieckim - Rosjanie "koncentrują się na stworzeniu warunków do wznowienia ofensywy", m.in. uzupełniając zapasy. Wojska rosyjskie dążą też do pełnego przejęcia miasta Rubiżne i "przeprowadzenia ofensywy w kierunku miejscowości Łyman".

Sztab generalny ostrzegł też, że "utrzymuje się zagrożenie uderzeń rakietowych i lotniczych z terytorium Białorusi" na obiekty na Ukrainie.