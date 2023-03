Ukraina: Sztab Generalny: już 1756 żołnierzy zwolniono z rosyjskiej niewoli

Już 1756 żołnierzy ukraińskich i 135 cywilów udało się zwolnić z rosyjskiej niewoli od początku wtargnięcia sił rosyjskich na Ukrainę w ubiegłym roku - poinformował w czwartek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W sumie od początku wojny doszło do 38 wymian jeńców. W ich trakcie Ukrainie zwrócono też ciała 1409 obrońców Ukrainy.

Szef grupy roboczej ds. współpracy z mediami i krewnymi obrońców ojczyzny Andrij Jusow zaznaczył, że strona ukraińska nie ustaje w wysiłkach, by doprowadzić do zwolnienia wszystkich Ukraińców w rosyjskiej niewoli. Dodał, że złożono już w tej sprawie 120 pozwów do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w tym odnośnie wszystkich dowódców broniących zakładów Azowstal w Mariupolu.