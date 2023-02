Ukraina: Sztab generalny: Rosja nie zdołała zmodernizować pocisku Ch-101, regularnie jest zestrzeliwany

Rosja włożyła wiele wysiłku w modernizację pocisku manewrującego Ch-101, często wykorzystywanego do atakowania Ukrainy, ale te zabiegi na niewiele się zdały; takie pociski są regularnie zestrzeliwane przez nasze siły obrony przeciwrakietowej - oznajmił w czwartek pułkownik Mykoła Danyluk ze Sztabu Generalnego Sil Zbrojnych Ukrainy.

"Ch-101 to dla Rosjan najważniejsza rakieta używana jako precyzyjny pocisk manewrujący. Te strategiczne pociski wystrzeliwane z samolotów są przeznaczone do uderzania w ważne cele naziemne. (...) Jest to jedna z nowinek rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, lecz i tak państwo-terrorysta musi w szybkim tempie przeprowadzać modernizację (tych rakiet). Ch-101 okazały się niezdolne do przełamywania ukraińskiego systemu obrony powietrznej" - powiadomił wojskowy, cytowany przez agencję UNIAN.

Danyluk podkreślił, że koszt wyprodukowania jednego takiego pocisku wynosi około 12 mln dolarów i rosyjskie zapasy Ch-101 wyczerpują się w bardzo szybkim tempie. Świadczy o tym fakt, że jedna z rakiet zestrzelonych 10 lutego w obwodzie kijowskim powstała już w 2022 roku.

Co interesujące, była to zmodernizowana wersja pocisku, dzięki której uzbrojenie miało uzyskać lepsze parametry i skuteczniej razić cele na Ukrainie. Zamiary wroga spełzły jednak na niczym, głównie ze względu na utrudniony z powodu sankcji dostęp do zachodnich podzespołów elektronicznych i brak wartościowych zamienników. Co więcej rosyjskie rakiety teraz nawet częściej nie dolatują do Ukrainy i spadają na terytorium Rosji - zauważył Danyluk.

W nocy ze środy na czwartek rosyjskie wojska wystrzeliły w kierunku Ukrainy 32 pociski manewrujące, w tym 12 pocisków Ch-101/Ch-555 oraz osiem Kalibrów. Zneutralizowaliśmy łącznie 14 spośród 20 tego rodzaju rakiet - poinformowały w czwartek rano ukraińskie siły powietrzne.