Ukraina: Sztab Generalny: siły rosyjskie kontynuują ataki rakietowe na infrastrukturę wojskową i cywilną

Wojska rosyjskie kontynuują ataki rakietowe na infrastrukturę wojskową i cywilną Ukrainy; nadal blokują żeglugę morską - podał w środę w komunikacie opublikowanym na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Okupanci kontynuują ataki rakietowe i naloty na infrastrukturę wojskową i cywilną Ukrainy.(...) Rosyjski agresor nadal blokuje żeglugę morską. W akwenie Morza Czarnego w gotowości pozostaje sześć rosyjskich okrętów przenoszących pociski manewrujących typu Kalibr" - napisano w podsumowaniu sytuacji operacyjnej. (https://tinyurl.com/mrb3dy6h)

Oprócz tego, według danych Sztabu Generalnego, na północnym wschodzie w graniczących z Ukrainą rosyjskich obwodach kurskim i briańskim "nieprzyjaciel, aby zademonstrować swoją obecność, utrzymuje do trzech batalionowych grup taktycznych oraz pododdziały wojsk powietrznodesantowych".

Na kierunku Charkowa Rosjanie prowadzą działania rozpoznawcze z powietrza w celu lokalizacji wojsk ukraińskich i prowadzą "intensywny ostrzał artyleryjski pozycji ukraińskich".

"Na kierunku Słowiańska okupanci prowadzą systematyczny ostrzał, aby stworzyć warunki do wznowienia ofensywy na to miasto. Przeprowadzają operacje szturmowe. (...) Na kierunku donieckim nieprzyjaciel nadal koncentruje swoje wysiłki na miastach Siewierodonieck i Bachmut, aby dotrzeć do granic administracyjnych obwodu ługańskiego. Wróg próbuje przejąć pełną kontrolę nad miastem Siewierodonieck" - podkreślił ukraiński Sztab Generalny.